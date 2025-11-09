Blještava umjetna inteligencija, robotika i autonomni automobili bit će izloženi na godišnjem Web Summitu u Lisabonu od ponedjeljka, ali globalne napetosti glede trgovanja vrhunskom tehnologijom, konkurencija i suverenitet opterećivat će poduzetnike, investitore i kreatore politika.

Četverodnevni događaj u portugalskoj prijestolnici, poznat kao "Davos za štrebere", trebao bi imati više od 70.000 posjetitelja, uključujući 2.500 startupova i 1.000 investitora.

Umjetna inteligencija i čipovi

Pošto se veliki globalni igrači utrkuju u kontroli lanaca opskrbe potrebnih za razvoj generativne umjetne inteligencije, pozorno će se pratiti dolazak izvršnog direktora američkog proizvođača čipova Qualcomma Cristiana Amona.

Njegova tvrtka nedavno je najavila novu liniju AI čipova osmišljenih kako bi konkurirali Nvidiji, žestokoj konkurenciji u sektoru, i AMD-u.

Vrhunski procesori obje tvrtke podliježu ograničenjima Washingtona na izvoz u Kinu radi nacionalne sigurnosti.

U Lisabonu će se pojaviti i nekoliko šefova još nekih vodećih kompanija u području umjetne inteligencije, a među njima predsjednik Microsofta Brad Smith i Joleen Liang, suosnivačica kineskog startupa Squirrel AI koji tehnologiju donosi u učionice.

Jedan od najtraženijih europskih startupova, švedski startup Lovable, šalje svog šefa Antona Osiku da se pohvali tehnologijom koja korisnicima omogućuje izradu aplikacija i web stranica putem chatbota bez iskustva u kodiranju.

Taj pristup, odnosno "vibrakodiranje", generiranje programskog koda iz prirodnog jezika pomoću umjetne inteligencije, proglašeno je Collinsovom riječi 2025. godine.

Zdravlje i sport

Gotovo 30 posto ulaganja u novu sportsku tehnologiju otišlo je u tvrtke za razvoj umjetne inteligencije u prvoj polovici ove godine, otkrila je investicijska banka Drake Star u studiji.

U Lisabonu će ruska teniska zvijezda Marija Šarapova i francuska tenisačica Caroline Garcia na pozornici govoriti o tome kako umjetna inteligencija može poboljšati performanse sportaša u njihovoj disciplini.

Sve inovativniji uređaji, od satova i prstenja, koji mogu pratiti san, otkucaje srca ili tjelesnu temperaturu, daju naslutiti da će sposobnost tehnologije u otkrivanju početnih znakova bolesti biti još jedna vruća tema.

Roboti i autonomni automobili

Među američkim šefovima robotike u Lisabonu bit će šef Amazon Roboticsa Tye Brady i Robert Playter, čelnik tvrtke Boston Dynamics poznate po viralnim videozapisima svojih četveronožaca nalik psima.

Predsjednik Ubera Andrew Macdonald i šef Lyfta David Risher govorit će o planovima za ispunjavanje svjetskih ulica robotskim taksijima.

Djelomično potaknuta razvojem generativne umjetne inteligencije, konkurencija se zahuktava u dominaciji automatizirane vožnje.

Uber je potpisao partnerstvo s tvrtkom za razvoj čipova Nvidijom o nadogradnji desetaka tisuća automobila različitih proizvođača tehnologijom automatizacije od 2027. godine.

Waymo, podružnica Googleove matične tvrtke Alphabet, priopćila je da će njihova vozila bez vozača stići u London već sljedeće godine.

I nekoliko kineskih proizvođača, uključujući tvrtke Baidu i Pony.ai, imaju na umu Europu za uvođenje automatiziranih automobila.

Tehnološki suverenitet

Bruxelles će svoju prisutnost na Web Summitu pojačati Hennom Virkkunen, izvršnom potpredsjednicom Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.

Europska unija, blok 27 članica, sve više strahuje svoj tehnološki suverenitet dok rastu transatlantske trgovinske i političke napetosti.

Sve smo više ovisni, posebno o američkim hiperskalerima ili velikim operaterima podatkovnih centara, rekla je Maya Noel, glavna direktorica mreže tehnoloških i investicijskih tvrtki France Digitale.

Noel će poručiti sudionicima da su europske opcije potrebne ako kontinent želi zadržati kontrolu nad svojim gospodarstvom.

Dok Komisija vrši pritisak na američke i kineske platforme da povećaju zaštitu maloljetnih korisnika interneta, američka tvrtka za razvoj igara Roblox, čija je istoimena igra izuzetno popularna među maloljetnicima, objasnit će kako planira provjeravati dob igrača.