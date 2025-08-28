Japanski grad Toyoake želi ograničiti korištenje pametnih telefona za svih svojih 69.000 stanovnika na dva sata dnevno, što je izazvalo intenzivnu raspravu o ovisnosti o mobitelima.

Prijedlog, za koji se vjeruje da je prvi takve vrste u Japanu, trenutno je predmet rasprave među zastupnicima nakon što ga je ranije ovog tjedna podnijela općinska uprava Toyoakea u Aichiju.

Gradonačelnik Toyoakea Masafumi Koki rekao je da se prijedlog - koji bi se primjenjivao samo izvan posla i školovanja - neće strogo provoditi, već je namijenjen "poticanju" stanovnika da bolje upravljaju svojim vremenom provedenim na pametnom telefonu.

Neće biti kazni za kršenje pravila, koje će biti usvojeno u listopadu ako ga odobre zastupnici.

Ograničenje od dva sata... samo je smjernica... za poticanje građana, rekao je gradonačelnik u izjavi. To ne znači da će grad ograničiti prava svojih stanovnika ili nametnuti dužnosti, rekao je,

Naprotiv, nadam se da će ovo poslužiti kao prilika svakoj obitelji da razmisli i raspravi o vremenu provedenom na pametnim telefonima, kao i o dobu dana kada se uređaji koriste“

Korištenje pametnih telefona tijekom aktivnosti poput gledanja videa tijekom kuhanja, vježbanja ili online učenja neće se računati u ta dva sata, dodao je.

Gradonačelnik je kazao kako je svjestan da su pametni telefoni „korisni i neizostavni u svakodnevnom životu“, ali je istaknuo da neki učenici izostaju iz škole jer odbijaju izaći iz kuće bez telefona.