Već gotovo desetljeće, Netflixova hit serija Stranger Things isprepliće tinejdžerske avanture s prijetnjama čudovišta iz paralelne dimenzije. Iako ta čudovišta i psihokinetičke moći pripadaju fikciji, središnji koncept serije o alternativnom svemiru izravno proizlazi iz stvarnih znanstvenih rasprava.

Serija uključuje prepoznatljive principe fizike. Elektromagnetizam objašnjava neobične kompase i padanje magneta s hladnjaka, dok u trećoj sezoni protagonisti koriste Planckovu konstantu kako bi pokušali zatvoriti portal u takozvanu "Upside Down" dimenziju. Serija, zanimljivo, koristi numeričku vrijednost Planckove konstante koja je bila službeno definirana 2014. godine, iako se njrzina radnja događa 1980-ih.

Kvantna mehanika pruža najizravnije znanstveno objašnjenje. Kada dječaci sumnjaju da je njihov prijatelj zarobljen u Upside Down, pitaju svog profesora znanosti kako bi mogli tamo putovati.

Vi ste momci razmišljali o Everettovoj interpretaciji mnogih svjetova, zar ne?, primjećuje njihov profesor u seriji.

Tijekom 1950-ih, fizičar Hugh Everett predložio je interpretaciju mnogih svjetova kako bi riješio problem mjerenja u kvantnoj fizici, objašnjavajući kako čestica može biti opisivana kao da zauzima više stanja dok se ne provede promatranje ili mjerenje.

Razgranate stvarnosti i znanstveni spor

Everettova teorija suprotstavlja se Kopenhagenskoj interpretaciji, koja tvrdi da kvantni sustav postoji u vjerojatnostima sve dok mjerenjem ne bude prisiljen zauzeti jedno stanje. Everett je predložio da se svi ishodi događaju, pri čemu svaki grana u zaseban svemir. Bezbrojna kvantna stanja svih čestica svijeta stvaraju beskonačan broj svemira i otud mnogi svjetovi, objašnjava Hugh Everett u svojoj teoriji.

Mnogi fizičari su međutim i dalje su skeptični. Jorge Pullin, teoretski fizičar s američkog Sveučilišta Louisiana u Baton Rougeu, napominje za Nature da ako se ti mnogi svjetovi ne mogu međusobno povezati, nema načina da se teorija dokaže ili opovrgne.

No drugi, poput Seana Carrolla, teoretskog fizičara s američkog Sveučilišta Johns Hopkins, tvrde da je teorija mnogih svjetova najelegantnije rješenje kvantne mehanike.

Mnogi ljudi smatraju da je to najjednostavnija interpretacija kvantne mehanike i da odgovara svim podacima, kaže Carroll za Nature.

Anketa časopisa Nature provedena ranije ove godine pokazala je da su mnogi svjetovi trenutno treća najpopularnija interpretacija među kvantnim fizičarima.

što se može a što ne?

Carroll naglašava da alternativni svemiri vjerojatno sliče našem.

Imaju iste zakone fizike i iste ljude. Nisu toliko dramatično različiti, kaže on. No, putovanje između svjetova, kao u hit seriji Stranger Things, u stvarnosti je gotovo nemoguće.

U osnovi je nemoguće da ono što se događa u jednom svijetu ima ikakav utjecaj na drugi svijet, a kamoli da osoba tamo hoda naprijed-natrag, objašnjava Carroll.

David Deutsch s britanskog Sveučilišta Oxford tvrdi da kvantna računala mogu iskoristiti paralelne svemire, ali samo na subatomskoj razini, a ne za čudovišta ili ljude.

Fascinacija koja proizlazi iz pop-kulture

Unatoč fizikalnoj nevjerojatnosti, serija Stranger Things nastavlja širu kulturnu fascinaciju alternativnim stvarnostima. Filmovi poput Marvelovog hita "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" i "Spiderman: Into the Spider-Verse", istražuju paralelne svjetove radi dramatičnog učinka.

Stariji film "Sliding Doors" (1988) i novija serija "Dark Matter" (2024) prikazuju pak alternativne životne putove protagonista. Pullin zaključuje:

Ako točno slijedite ove teorije, radnja ne bi bila pretjerano zanimljiva, kaže na kraju Pullin. No, u filmovima, serijama i knjigama, znanost se kreativno tumači, mašta slobodno razvija, a naizgled mirni američki gradić Hawkins tako postaje vratima u nemoguć, uzbudljiv i opasan paralelni svijet.