Znanstvenici otkrili nove verzije koronavirusa u šišmišima, jedna od njih slična je opasnom Mers virusu

Taman kad smo pomislili da nakon pet godina više ne moramo razmišljati o koronavirusu, znanstvenici su nas "razveselili" svojim novim otkrićem. Naime, znanstvenici iz São Paula i Ceará otkrili su novu verziju koronavirusa koja veoma sliči bliskoistočnom respiratornom virusu (Mers-CoV).

Mers virus, sam po sebi, nije nov. Znanstvenici su ga prvi puta zamijetili 2012. godine u Saudijskoj Arabiji, a od tad je zabilježena njegova prisutnost u više od 20 zemalja.

Zaboravljen, ali nije nestao: Nakon pet godina COVID i dalje odnosi žrtve

Međutim, virus koji je sad otkriven u Brazilu, i to kod šišmiša, s ovim bliskoistočnim dijeli oko 82 posto sličnih gena. Točnije, vršni protein novog virusa ima 81,74 posto istih značajki s vršnim proteinom u Mers virusu.

Kako su naveli u studiji objavljenoj u časopisu Journal of Medical Virology, znanstvenici su uzeli ukupno 423 brisa od 16 različitih vrsta šišmiša. Analizom uzoraka identificirali su sedam koronavirusa u pet od 16 uzoraka prikupljenih od šišmiša u gradu Fortaleza u sjevoroistočnom dijelu Brazila. Među tim virusima našao se i ovaj novootkriveni.

Znanstvenici još uvijek nisu sigurni može li novootkriveni virus zaraziti ljude, ali analiza vršnog proteina pokazala je potencijal za takvu aktivnost. Ono što pomalo zabrinjava je što su znanstvenici analizom uzoraka otkrili dokaze da su se virusi međusobno "miješali" i mijenjali u procesu koji se naziva rekombinacija.

U studiji su istaknuli kako su koronavirusi bogati genetskim različitostima, a do rekombinacije dolazi dok virusi cirkuliraju u populaciji šišmiša u Brazilu.

Šišmiši su važan rezervoar virusa i zato bi trebali biti pod stalnim epidemiološkim nadzorom, ističu znanstvenici.

Nova verzija koronavirusa širi se SAD-om: Odgovorna je za četvrtinu svih slučajeva

Nadaju se da bi u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta Hong Kong mogli odrediti postoji li rizik za širenje ovog virusa među ljudima.

Praćenje virusa omogućuje njihovu identifikaciju i određivanje rizika prijenosa na druge životinje i ljude, upozorio je jedan od autora studije, Ricardo Durães-Carvalho.

Podsjetimo, znanstvenici diljem svijeta prijavljuju novotkrivene koronaviruse koje pronalaze kod šišmiša. Neki do tih virusa su veoma slični SARS-CoV-2 virusu koji izaziva COVID-19, no ističu, kako pomnim praćenjem tih virusa mogu procijeniti hoće li on imati mogućnost prelaska sa životinja (šišmiša) na druge životinje odnosno na ljude.