Astronomi otkrili posve zbunjujuću, sferičnu pojavu savršenih proporcija u našoj galaksiji

Gotovo savršena radioemisijska sfera u našoj galaksiji zbunila je astronome i otvorila raspravu o njezinu podrijetlu. Objekt nazvan Teleios, što na grčkom znači "savršeno", vjerojatno je ostatak supernove, no njegova simetrija i emisijska svojstva ipak otvaraju nova pitanja.

Teleios je otkriven tijekom istraživanja "Evolutionary Map of the Universe" (EMU) koje provodi australski radioteleskop Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Za razliku od zagonetnih Neobičnih radijskih krugova (engl. Odd Radio Circles ili ORCs) opaženih na međugalaktičkim udaljenostima, Teleios se nalazi unutar naše galaksije, Mliječne staze. Identificirao ga je međunarodni tim pod vodstvom astronoma Miroslava Filipovića s australskog Sveučilišta Western Sydney.

Tri moguće udaljenosti, tri različite priče

Radioanaliza ukazuje na to da je Teleios najvjerojatnije ostatak supernove tipa Ia, koja nastaje kada bijeli patuljak u binarnom sustavu prikupi previše mase od svog pratitelja i eksplodira. Međutim, kako autori istraživanja navode u svom radu koji je prihvaćen za objavu u časopisu Publications of the Astronomical Society of Australia, izostanak očekivanog rendgenskog zračenja je pomalo zbunjujući.

Znanstvenici su procijenili tri moguće udaljenosti objekta: 3262 svjetlosne godine (što bi značilo da je riječ o ostatku “zombi” supernove tipa Iax), 7175 svjetlosnih godina (što daje promjer objekta od 46 svjetlosnih godina), ili 25.114 svjetlosnih godina (što implicira promjer objekta od 157 svjetlosnih godina i starost veću od 10.000 godina). Svaka od tih opcija odgovara nekim podacima, ali proturječi drugima, što zbunjuje znanstvenike.

Dodatni misterij

Iako je simetrija rijetka kod ostataka supernova, ona nije nemoguća.

Svi mogući scenariji imaju svoje izazove, pišu autori istraživanja, pozivajući na daljnja promatranja visoke rezolucije kako bi se razjasnila priroda objekta Teleios.

Njihov rad trenutno je dostupan na repozitoriju arXiv, dok čeka objavu u navedenom znanstvenom časopisu.

Izvor: Science Alert