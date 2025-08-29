Europska komisija je u četvrtak objavila dva zakonodavna prijedloga o ukidanju carina na američku industrijsku robu, što bi zauzvrat trebalo omogućiti snižavanje američkih carina na europske automobile s 27,5 posto na 15 posto.

Ti prijedlozi predstavljaju prvi korak u provedbi američko-europskog dogovora o carinama u kojem je europska strana pristala na carinsku stopu od 15 posto kako bi izbjegla eskalaciju trgovinskog rata.

Prvi zakonodavni prijedlog odnosi se na ukidanje carina na američku industrijsku robu i pružanje povlaštenog pristupa europskom tržištu za morske plodove i neosjetljive poljoprivredne proizvode.

Drugi zakonodavni prijedlog odnosi se na produljenje bescarinskog tretmana za uvoz jastoga, što sada uključuje i uvoz prerađenog jastoga.

Vijeće EU-a i Europski parlament sada trebaju odobriti ove prijedloge u redovitom zakonodavnom postupku kako bi predloženo sniženje carina moglo stupiti na snagu.

Komisija očekuje da će smanjenje američkih carina na europske automobile s 27,5 posto na 15 posto stupiti stupiti na snagu retroaktivno, prvog dana u mjesecu u kojem su podneseni zakonodavni prijedlozi, to jest od 1. kolovoza.

To će proizvođačima automobila uštedjeti više od 500 milijuna eura na carinama koje bi inače bile plaćene za izvoz u samo jednom mjesecu, navodi Komisija.

Prema okvirnom dogovoru, Sjedinjene Države su se obvezale da će uvesti nulte carinske stope ili blizu nule za neke kategorije proizvoda na koje će se primjenjivati stope namijenjene za najpovlaštenije trgovinske nacije.