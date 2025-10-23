Europske kompanije Thales, Airbus i Leonardo objavile su u četvrtak da su postigle načelni dogovor o spajanju poslovanja sa satelitima, istaknuvši da bi njihovo udruživanje snaga trebalo pomoći državama da osiguraju europsku autonomiju u svemirskoj domeni.

Prema dogovoru Airbus, Thales i Leonardo namjeravaju uspostaviti novu kompaniju koja bi s radom trebala započeti 2027.

U okviru sporazuma spojit će se kompanije Thales Alenia Space i Telespazio, u zajedničkom vlasništvu Leonarda i Thalesa, Airbusovi odjeli za svemir i digitalno poslovanje, te svemirsko poslovanje Leonarda i Thalesa.

Plan još moraju odobriti europski regulatori koji su do sada uglavnom blokirali takva spajanja.

Neimenovana nova tvrtka imat će 25 tisuća zaposlenika diljem Europe, uz godišnji prihod od 6,5 milijardi eura, prema procjeni temeljenoj na poslovnim rezultatima iz 2024., stoji u priopćenju.

Airbus će imati vlasnički udio od 35 posto, a Thales i Leonardo po 32,5 posto, objavile su tri grupe, dodavši da će novom kompanijom upravljati zajednički, "uz uravnoteženu upravljačku strukturu".

Povezivanje poslovanja sa satelitima trebalo bi za pet godina osigurati dodatni operativni prihod od nekih 500 milijuna eura godišnje, izračunali su.

Grupe su započele pregovore o ujedinjavanju poslovanja sa satelitima pod kodnim nazivom "Projekt Bromo" još prošle godine.

Izvršni direktori triju kompanija rekli su u zajedničkoj izjavi da će spajanje pomoći državama da osiguraju "europsku autonomiju u strateškoj svemirskoj domeni".

Najveći europski proizvođači satelita već dugo se natječu u gradnji kompleksne geostacionarne svemirske letjelice, no planove im je pomrsila popularnost jeftinih malih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti.