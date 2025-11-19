Iako se uspon Applea uvijek povezuje sa Steveom Jobsom, njegovom inovativnošću i vizijom, najveće uspjehe kompanija je doživjela s njegovom nasljednikom. Kada je samozatajni Tim Cook preuzeo vodstvo kompanije, nitko nije znao što se od njega može očekivati, a neki su analitičari tada čak i tvrdili kako je riječ o osobi bez karizme koja ne može upravljati kompanijom poput Jobsa.tri vijesti o kojima se priča Što to točno znači? Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu Sad znamo i to NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena Baš kao na Zemlji? Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
No Cook je šutio i radio, a vrijednost kompanije, kao i popularnost njenih proizvoda konstantno su rasli. Tijekom njegova upravljanja, Apple je veliki dio vremena bio najvrjednija kompanija na svijetu, a iako trenutačno gleda u leđa Nvidiji (kao i svi), nedavno su premašili tržišnu vrijednost od čak 4 bilijuna dolara. Podsjetimo, kada je Cook preuzeo upravljanje kompanijom, njena tržišna vrijednost iznosila je 350 milijardi dolara.
A sad adio… ili ne tako brzo?
No kako je jasno sadašnjem CEO-u, kao i cijeloj ekipi u Appleu, Cook ne može biti vječni izvršni direktor. Ovog mjeseca navršio je 65 godina te su u posljednje vrijeme priče o njegovom umirovljenju sve češće - kao i priče o njegovom nasljedniku.
Prema posljednjim informacijama koje su objavili na Financial Timesu, Tim Cook bi mogao napustiti čelnu poziciju u Appleu već - sljedeće godine.
S takvim se razmišljanjem ipak svi ne slažu, poput poznatog analitičara Dana Ivesa iz Wedbush Securitiesa.
Ne vidim da će Cook napustiti svoju poziciju CEO-a do barem… 2027.? I potencijalno kasnije, prenijeli su na New York Postu njegovo razmišljanje. Ives smatra kako Cook ne želi otići u vrijeme velikih promjena jer pred njim je cijela strategija daljnjeg razvoja i rasta kompanije bazirane na umjetnoj inteligencije. On ne želi dati ključ dvorca bez potpune AI strategije” objasnio je Ives.
A jednom kada zaista digne sidro iz kompanije, odnosno s njenog vodećeg mjesta, na toj poziciji mogao bi ga naslijediti - John Ternus. Prema više informacija, prvi čovjek hardverskog inženjerstva u kompaniji glavni je kandidat za budućeg CEO-a Applea. Opisuje ga se kao karizmatičnu i dobro prihvaćenu osobu među zaposlenicima Applea.
Veliki izazovi
U kompaniju je stigao još 2001. godine te je njegova uloga s vremenom rasla, a tijekom godina nadgledao je razvoj uređaja poput iPhonea, iPada, Maca i AirPodsa te je imao ključnu ulogu u tranziciji s Intelovih čipova na Appleove vlastite čipove iz M serije. Posljednjih godina sve se češće pojavljuje i na predstavljanjima novih Appleovih uređaja.
On bi mogao nastaviti Cookovim putem ili krenuti s nekim radikalnim promjenama, s obzirom na to da bi budućnost, pogotovo uz AI, mogla biti prilično drukčija u odnosu trenutačno stanje na tržištu.
Tko god da naslijedi Cooka, naći će se pred velikim izazovom. Pored umjetne inteligencije, u kojoj Apple prilično zaostaje za konkurencijom, ova kompanija mora razmišljati o proizvodu koji bi jednom trebao zamijeniti njihov najuspješniji proizvod i najveći generator prihoda - iPhone.
Izvor: Financial Times