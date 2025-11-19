Iako se uspon Applea uvijek povezuje sa Steveom Jobsom, njegovom inovativnošću i vizijom, najveće uspjehe kompanija je doživjela s njegovom nasljednikom. Kada je samozatajni Tim Cook preuzeo vodstvo kompanije, nitko nije znao što se od njega može očekivati, a neki su analitičari tada čak i tvrdili kako je riječ o osobi bez karizme koja ne može upravljati kompanijom poput Jobsa.

No Cook je šutio i radio, a vrijednost kompanije, kao i popularnost njenih proizvoda konstantno su rasli. Tijekom njegova upravljanja, Apple je veliki dio vremena bio najvrjednija kompanija na svijetu, a iako trenutačno gleda u leđa Nvidiji (kao i svi), nedavno su premašili tržišnu vrijednost od čak 4 bilijuna dolara. Podsjetimo, kada je Cook preuzeo upravljanje kompanijom, njena tržišna vrijednost iznosila je 350 milijardi dolara.

A sad adio… ili ne tako brzo?

No kako je jasno sadašnjem CEO-u, kao i cijeloj ekipi u Appleu, Cook ne može biti vječni izvršni direktor. Ovog mjeseca navršio je 65 godina te su u posljednje vrijeme priče o njegovom umirovljenju sve češće - kao i priče o njegovom nasljedniku.

Prema posljednjim informacijama koje su objavili na Financial Timesu, Tim Cook bi mogao napustiti čelnu poziciju u Appleu već - sljedeće godine.

S takvim se razmišljanjem ipak svi ne slažu, poput poznatog analitičara Dana Ivesa iz Wedbush Securitiesa.

Ne vidim da će Cook napustiti svoju poziciju CEO-a do barem… 2027.? I potencijalno kasnije, prenijeli su na New York Postu njegovo razmišljanje. Ives smatra kako Cook ne želi otići u vrijeme velikih promjena jer pred njim je cijela strategija daljnjeg razvoja i rasta kompanije bazirane na umjetnoj inteligencije. On ne želi dati ključ dvorca bez potpune AI strategije” objasnio je Ives.

A jednom kada zaista digne sidro iz kompanije, odnosno s njenog vodećeg mjesta, na toj poziciji mogao bi ga naslijediti - John Ternus. Prema više informacija, prvi čovjek hardverskog inženjerstva u kompaniji glavni je kandidat za budućeg CEO-a Applea. Opisuje ga se kao karizmatičnu i dobro prihvaćenu osobu među zaposlenicima Applea.

Veliki izazovi

U kompaniju je stigao još 2001. godine te je njegova uloga s vremenom rasla, a tijekom godina nadgledao je razvoj uređaja poput iPhonea, iPada, Maca i AirPodsa te je imao ključnu ulogu u tranziciji s Intelovih čipova na Appleove vlastite čipove iz M serije. Posljednjih godina sve se češće pojavljuje i na predstavljanjima novih Appleovih uređaja.

On bi mogao nastaviti Cookovim putem ili krenuti s nekim radikalnim promjenama, s obzirom na to da bi budućnost, pogotovo uz AI, mogla biti prilično drukčija u odnosu trenutačno stanje na tržištu.

Tko god da naslijedi Cooka, naći će se pred velikim izazovom. Pored umjetne inteligencije, u kojoj Apple prilično zaostaje za konkurencijom, ova kompanija mora razmišljati o proizvodu koji bi jednom trebao zamijeniti njihov najuspješniji proizvod i najveći generator prihoda - iPhone.

Izvor: Financial Times