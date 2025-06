Patite od nesanice? Lijek bi se mogao skrivati u vašoj kuhinji

Imate li problema s nesanicom? Vjerojatno ste isprobali cijeli niz potencijalnih rješenja - od brojanja ovaca do bijelog šuma i preparata s melatoninom. No, čini se kako bi rješenje moglo biti veoma jednostavno i skrivati se u vašem hladnjaku.

Istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Chicagu i Sveučilišta Columbia otkrilo je da bi u borbi protiv nesanice mogla pomoći - zdrava prehrana, a prvi se rezultati mogu vidjeti već te večeri.

Promjene u prehrani mogle bi biti novi, prirodan i isplativ pristup postizanju boljeg sna. Vremenske povezanosti i objektivno izmjereni ishodi u ovoj studiji predstavljaju ključne korake prema popunjavanju praznine u važnom znanju o javnom zdravlju, istaknula je u objavi za medije suautorica istraživanja, doktorica Esra Tasali, direktorica Centra za spavanje Sveučilišta u Chicagu.

U studiji, objavljenoj u časopisu Sleep Health: The Journal of the National Sleep Foundation, su sudjelovale zdrave mlade odrasle osobe koje su svakodnevno bilježile što su jele i pratile kvalitetu svog sna noseći monitor oko ručnog zgloba. Istraživači su posebnu pozornost posvetili tzv. "fragmentaciji sna", indeksu koji odražava koliko se često netko budi ili prelazi iz dubokog u lagani san tijekom noći.

Analizom su otkrili da je prehrana imala itekako velik utjecaj na san. I to već sljedeće noći. Sudionici koji su jeli više voća i povrća tijekom dana, imali su tendenciju dubljeg i neprekinutog sna te noći. Isti su rezultat imali i oni koji su konzumirali više zdravih ugljikohidrata poput cjelovitih žitarica.

Na temelju rezultata ove studije, znanstvenici su procijenili da bi ljudi koji jedu pet šalica voća i povrća dnevno (koliko je preporučena dnevna količina), mogu osjetiti poboljšanje u kvaliteti sna već te noći, u odnosu na ljude koji ne konzumiraju dovoljno voća ili povrća.

No, koliko je "šalica voća ili povrća"? Znanstvenici ističu kako to čak i nije tako velika količina kako se može činiti. To bi bio jedan srednje velik krumpir, jedna velika paprika, dvije srednje mrkve, jedna srednje velika jabuka, naranča, breskva, kruška i slično.

Stručnjaci savjetuju svima koji se bore s lošom kvalitetom sna ili nesanicom, da isprobaju s promjenom prehrane i uvedu više voća i povrća u nju.

Male promjene mogu utjecati na san. To je osnažujuće - bolji odmor je pod vašom kontrolom, zaključuje suautorica Marie-Pierre St-Onge, doktorica znanosti , direktorica Centra izvrsnosti za istraživanje sna i cirkadijalnog sustava na Sveučilištu Columbia.