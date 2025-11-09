Krajem 2021. godine u svemir je lansiran teleskop James Webb (JWST) koji nas je do sada počastio brojnim spektakularnim svemirskim fotografijama. Iako je ovaj teleskop tek na početku svog putovanja i pred njim su još godine rada i raznih misija, NASA je već počela s planiranjem njegova nasljednika.

Planovi oko Habitable Worlds Observatoryja (HWO) su u ranoj fazi te će do njegova lansiranja proći još jako puno godina. Naime, trenutačno se razmišlja o njegovom lansiranju negdje početkom četrdesetih godina ovog stoljeća, a jednom kada se pojavi u orbiti, njegov će zadatak biti snimati egzoplanete slične Zemlji te analizirati njihove atmosfere kako bi se otkrili znakovi života.

U toj misiji koja bi nam napokon mogla dati odgovor na pitanje “jesmo li sami?” i koja bi mogla u potpunosti promijeniti naše poimanje svijeta i svemira, sudjelovat će i znanstvenici sa Sveučilišta Durham. Na BBC-u kažu kako će njihov zadatak biti razviti posebnu kameru koja će biti postavljena na teleskop, a koja će pomoć u potrazi za životom na udaljenim planetima.

Hubble za 21. stoljeće

Prema profesoru Richardu Masseyju sa spomenutog sveučilišta, HWO će biti “Hubble za 21. stoljeće” koji bi nam trebao pomoći u brojnim otkrićima i novim saznanjima. Naglasio je kako je to prvi teleskop napravljen posebno za pronalaženje planeta poput Zemlje i njihovo istraživanje za znakovima života. Kako su stjenoviti planeti poput Zemlje, zbog blizine svojih zvijezda, jako sjajni, teško se mogu proučavati pa će zato u novoj misiji taj problem pokušati riješiti putem instrumenta nazvanog koronograf. On blokira jaku svjetlost pa će tako omogućiti bolji pogled na stjenovite planete, što bi kamerama trebalo omogućiti pregled i analizu njihove atmosfere i otkrivanje kemijskih znakova života.

Traženje izvanzemaljaca, jasno, neće biti jedina uloga ovog teleskopa. On će, među inim, promatrati sudare asteroida u Sunčevom sustavu, zaranjati u crne rupe i pokušati riješiti misterij tamne stvari, objasnio je Massey.

S obzirom na to da je do početka ove misije ostalo možda i dva desetljeća, jasno je kako se do tada puno toga može promijeniti te da ćemo do tada saznati i brojne druge informacije vezane uz razvoj kamera i samog teleskopa, a tko zna, možda kroz sljedećih 15-20 godina napokon budemo imali i neke uvjerljive dokaze o postojanju izvanzemaljskog života.