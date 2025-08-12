Sustavi pomoći u vožnji mogli bi imati upravo suprotan učinak na vozače

Posljednjih godina svi novi automobili opremljeni su cijelim nizom značajki koje bi trebale vožnju učiniti sigurnijom, a u budućnosti će takvih značajki biti još i više.

No, poboljšavaju li zaista ove značajke sigurnost u vožnji? Zagovornici ovih sustava tvrde kako upozorenja na napuštanje trake ili prisutnost automobila u "mrtvom kutu" mogu smanjiti opasnost od sudara, dok protivnici ističu da sva ta upozorenja odvlače pažnju vozaču.

Istraživanje koje je na Sveučilištu Teksas McCombs proveo izvanredni profesor upravljanja informacijama, rizikom i operacijama, Ashish Agarwal, dalo je zanimljiv odgovor na to pitanje.

Proučavajući kako ljudi reagiraju na različite vrste upozorenja, ističe Agarwal, proizvođači automobila mogli bi biti učinkovitiji u smanjenju rizičnih ponašanja u vožnji.

Automobilske tvrtke, kada dizajniraju ove značajke, moraju biti svjesne da u nekim slučajevima mogu pogoršati ponašanje vozača, ističe u izjavi za medije Agarwal.

U suradnji s Cenyingom Yangom s Gradskog sveučilišta Hong Kong i Prabhudevom Konanom sa Sveučilišta Maryland, Agarwal je analizirao podatke proizvođača automobila prikupljene s ugrađenih senzora iz gotovo 200 tisuća automobila prodanih 2018. i 2019. godine. Neki u imali napredne sustave pomoći u vožnji, drugi pak nisu.

Fokusirali su se na dvije vrste opasnog ponašanja u vožnji - stopu naglog kočenja i stopu prekoračenja brzine, te dva seta pomoćnih značajki - detekciju mrtvog kuta i upozorenje na napuštanje trake. Otkrića su objavili u časopisu Production and Operations Management.

Kontrolirajući varijable poput karakteristika vozila i demografskih podataka vozača, tim je otkrio da dvije vrste upozoravajućih signala imaju suprotne učinke na ponašanje vozača.

Detekcija mrtvog kuta smanjila je dnevni broj naglih kočenja za 6,76 posto i prekoračenja brzine za 9,34 posto u usporedbi s automobilima bez takvih sustava.

Nasuprot tome, upozorenja o napuštanju trake dovela su do 5,65 posto jačeg kočenja i 5,34 posto veće brzine.

Zanimljivo, otkrili su i da je svaki dodatni mjesec korištenja tih sustava pojačalo učinke kod vozača. Tako su vozači za svaki dodatni mjesec korištenja upozorenja o napuštanju trake vozili 0,32 posto brže.

Zašto tako različito ponašanje?

Hitna upozorenja, poput napuštanja trake i frontalnog sudara, zahtijevaju od vozača da odmah ispravi smjer. To uzrokuje reaktivno razmišljanje, koje je automatsko i uglavnom nesvjesno. Ono pokreće ponašanje kompenzacije rizika, što ometa vaše učenje i pogoršava vaše ponašanje, pojašnjava Agarwal.

Za usporedbu, detekcija mrtvog kuta ne zahtijeva trenutnu reakciju već omogućuje vrijeme za promišljeno razmišljanje o načinu reagiranja.

Agarwal ističe kako bi proizvođači automobila trebali uzeti u obzir rezultate ovog istraživanja prilikom dizajniranja sljedeće generacije ovakvih pomoćnih značajki.

Na primjer, automobil bi mogao ponoviti signal upozorenja nakon napuštanja trake, kao i tijekom napuštanja trake. To bi moglo potaknuti vozača da preispita svoje rizično ponašanje, zaključuje na kraju Agarwal.