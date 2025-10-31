Elon Musk oduševio je ljubitelje automobila i tehnologije kada je prije 8 godina najavio novu generaciju Roadstera. Za one nestrpljive tada je omogućena i prednarudžba uz koju je trebalo uložiti depozit od čak - 50 tisuća dolara. Među onima koji su uložili tako veliki novac u automobil koji će trebati čekati godinama bio je i jedan od najpoznatijih tehnoloških youtubera Marques Brownlee.

On je rezervirao čak dva Roadstera (jedan besplatno, a za drugi je dao 50 tisuća dolara), a nakon što je čekao 8 godina odlučio je da mu je čekanja dosta te je zatražio svoj depozit natrag. To je bio kompliciran i dugotrajan proces tijekom kojeg je saznao da 5 tisuća dolara neće dobiti nazad, no barem mu je obećan ostatak tog novca.

Razmije odgode, ali…

Njegovim stopama sada je krenuo i Sam Altman. Izvršni direktor OpenAI-a koji već neko vrijeme nije u dobrim odnosima s Muskom, također je u prošlom desetljeću naručio drugu generaciju Teslina Roadstera. No kao i u slučaju Brownleeja, kako su godine prolazile, strpljenje je bilo sve manje pa je i on nedavno poslao mail u kojem otkazuje narudžbu te traži svojih 50 tisuća dolara nazad.

A tale in three acts: pic.twitter.com/ClRZBgT24g — Sam Altman (@sama) October 30, 2025

Bio sam zaista uzbuđen oko automobila. I razumijem odgode. Ali 7 i pol godina se čini kao previše vremena za čekanja, napisao je na Muskovoj društvenoj mreži X.

Nakon što je Musk, uz brojne superlative najavio Roadster, očekivalo se kako će njegova proizvodnja početi tijekom 2020. godine. Kako je to bila godine korone, osobe koje su dale veliki depozit vjerojatno su razumjele zašto je tada došlo do odgode, no korona je odavno prošlost, a Roadstera i dalje nema na vidiku. Šef Tesle prošle godine je spomenuo kako finaliziraju njegov dizajn, no nakon toliko godina čekanja i odgoda, teško da mu se više može vjerovati oko nove generacije Tesline jurilice.

Radimo na tome, ali to mora doći nakon stvari koje imaju ozbiljniji utjecaj na svijet. Dakle, hvala svim našim dugogodišnjim vlasnicima depozita za Tesla Roadster, rekao je tada Musk, a kako možemo vidjeti na primjerima Brownleeja i Altmana (a pitanje je jesu li oni jedini koji su otkazali narudžbe), nakon toliko godina ljubitelji Tesle više ne mogu slušati najave i obećanja pa su odlučili uzeti svoj novac nazad i potrošiti ga na druge stvari. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li, jednom kada se novi Roadster zaista pojavi u prodaji, ipak kupiti Muskovu jurilicu ili su u potpunosti odustali od nje.

Izvor: Business Insider