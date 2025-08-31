Iako se kao prednosti umjetne inteligencije i AI alata najčešće spominju povećanje produktivnosti i učinkovitosti na poslu, njen najveći benefit za čovječanstvo mogao bi biti u medicini i farmaciji. Uz bržu dijagnozu bolesti te pronalaženje učinkovitijih lijekova, ne samo da se ljudima može omogućiti duži i zdraviji život, već se mogu spasiti brojni životi.

Jedan od takvih primjera korištenja ove tehnologije u medicini jest i AI stetoskop. Ovaj medicinski instrument izumljen je još početkom 19. stoljeća, a zahvaljujući umjetnoj inteligenciji ima potencijal postati još učinkovitiji te pomoći u bržem prepoznavanju zdravstvenih problema, pokazalo je istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji.

Kako je za BBC objasnila klinička direktorica Britanske zaklade za srce (BHF) dr. Sonya Babu-Narayan, inovacije poput ove su ključne jer će omogućiti ranije dijagnoze koje će ljudima omogućiti brži pristup liječenju, jer se danas često srčane bolesti dijagnosticiraju u uznapredovaloj fazi, ponekad i kada pacijenti završe u bolnici kao hitan slučaj.

Obećavajući rezultati

Novi uređaj ima dimenzije poput kutije igraćih karata te koristi mikrofon za analizu suptilnih razlika u otkucajima srca i protoku krvi koje ljudsko uho ne može prepoznati. AI stetoskop snima EKG, bilježi električne signale iz srca i te informacije šalje u oblak. U cloudu ih analizira umjetna inteligencija koja je ranije trenirana na podacima desetaka tisuća pacijenata. Pokazalo se kako takav uređaj odmah može prepoznati zatajenje srca, bolesti srčanih zalizaka i abnormalne srčane ritmove.

Istraživanje su proveli znanstvenici s Imperial College London i Imperial College Healthcare NHS Trust nad više od 12 tisuća pacijenata iz 96 britanskih ordinacija. Oni su pregledani s AI stetoskopima, nakon čega su ti podaci uspoređeni s pacijentima iz ordinacija u kojima se nije koristila ova tehnologija. Dobiveni rezultati su prilično obećavajući.

Osobe koje su pregledane s AI uređajem imale su 2,33 puta veću vjerojatnost da će u roku od godine dana otkriti zatajenje srca. Abnormalni obrasci otkucaja srca, koji nemaju simptome, ali mogu povećati rizik od moždanog udara, bili su 3,5 puta češće uočljivi stetoskopima s umjetnom inteligencijom, dok je bolest srčanih zalistaka bila 1,9 puta češće uočljiva.

AI stetoskop proizvodi američka kompanija Eko Health, a očekuje se kako će se u budućnosti ovi uređaji pojaviti u ordinacijama opće prakse diljem Velike Britanije.

Izvor: BBC