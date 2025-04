Zašto je nestalo struje u Portugalu i Španjolskoj? Znanstvenik objašnjava jedan od mogućih razloga

Veliki nestanak struje koji je u ponedjeljak pogodio Španjolsku i Portugal, a osjetio se i u južnoj Francuskoj pa čak i Italiji, izazvao je kaos. Gotovo da je zaustavio promet u velikim gradovima, ugasio bankomate, prekinuo telefonske linije i prisilio mnoge da večer provedu uz svjetlost svijeća ili u pokušaju da se vrate kući.

No, što je razlog za taj nestanak? Službeno istraga još traje, ali su premijeri Španjolske i Portugala odbacili kibernetički napad na kritičku infrastrukturu.

Kao potencijalni "krivac" pojavila se veoma rijetka atmosferska pojava - inducirana atmosferska vibracija. O čemu se točno radi i kako bi vremenska pojava mogla izazvati takav kaos u opskrbi električnom energijom?

Na milost i nemilost vremenskim prilikama

Da vremenske i atmosferske prilike mogu utjecati na opskrbu električnom energijom, nije nepoznata stvar. Od ciklona koji mogu srušiti dalekovode, toplinskih valova koji mogu opteretiti distributivnu mrežu, preko šumskih požara koji mogu uništiti dalekovode i solarnih oluja koje svojim elektromagnetskim zračenjem mogu utjecati na rad elektrana.

I jak vjetar može utjecati na opskrbu električnom energijom, jer može uzrokovati vibracije na dalekovodima. Kako pojašnjava Mehdi Seyedmahmoudian, profesor elektrotehnike sa Fakulteta strojarstva, Tehnološkog sveučilišta Swinburne u tekstu objavljenom na The Conversation, ove vibracije karakterizira ili visoka amplituda i niska frekvencija (tzv. galopiranje vodiča) ili niska amplituda i visoka frekvencija (tzv. eolske vibracije). Te vibracije mogu dovesti do opterećenja mrežne infrastrukture, a onda posljedično i do prekida napajanja.

No, vibracije mogu uzrokovati i ekstremne promjene u temperaturi ili tlaku zraka. Upravo je to portugalski REN naveo kao mogući razlog za probleme u opskrbi.

Zbog ekstremnih temperaturnih varijacija u unutrašnjosti Španjolske, došlo je do anomalnih oscilacija u vodovima vrlo visokog napona (400 kV), fenomen poznat kao "inducirane atmosferske vibracije". Te su oscilacije uzrokovale kvarove u sinkronizaciji između električnih sustava, što je dovelo do uzastopnih poremećaja u međusobno povezanoj europskoj mreži, naveli su u objavi.

Te "inducirane atmosferske vibracije", iako nisu česte, poznate su klimatolozima. Radi se o valovitim kretanjima ili oscilacijama u atmosferi do kojih dolazi zbog naglih promjena temperature ili tlaka. Uzroci za takvu pojavu mogu biti pretjerano zagrijavanje, oslobađanje energije velikih razmjera ili intenzivni vremenski događaji.

Naime, kad se dio Zemljine površine naglo zagrije (primjerice zbog toplinskog vala), zrak se zagrijava, širi i postaje lakši. Taj se zrak potom diže, stvara neravnotežu zraka među okolnim, hladnijim i gušćim zrakom, što dovodi do neravnoteže i stvaranja valova. Ti tlačni valovi mogu putovati kroz atmosferu, a ako na svom putu naiđu na energetsku infrastrukturu mogu stupiti u interakciju s njom.

Ove vrste atmosferskih valova obično se nazivaju gravitacijskim valovima , toplinskim oscilacijama ili akustično-gravitacijskim valovima. Iako izraz "inducirana atmosferska vibracija" nije formalno uspostavljen u meteorologiji, čini se da opisuje istu obitelj fenomena.

Kako ističe prof. Seyedmahmoudian, još uvijek nije jasno je li upravo to uzrok spomenutog nestanka struje u Španjolskoj i Portugalu.