U novoj studiji Državnog sveučilišta Sjeverne Karoline i Prirodoslovnog muzeja Sjeverne Karoline, objavljenoj u časopisu Nature, zaključuje se da je Nanotyrannus - godinama u središtu rasprava paleontologa da li je taj predator bio samo tinejdžerska verzija Tyrannosaurusa - u biti bio zasebna vrata dinosaura.

Istraživači su proučili fosilne primjerke Nanotyrannusa iskopane 1942., 2001. i 2006. u Montani, koje datiraju od prije otprilike 67 milijuna godina, utvrdivši na temelju osobina u kostima, uključujući godišnje prstenove rasta, da su jedinke bile zrele, a ne mladunci.

Također su otkrili da se Nanotyrannus anatomski razlikuje od svog većeg rođaka po tome što ima više zuba, krijestu ispred očiju, zračni sinus u određenoj kosti na stražnjem dijelu lubanje i prisutnost zakržljalog trećeg prsta, za razliku od dvoprstog Tyrannosaura.

Nanotyrannus i Tyrannosaurus su oboje iz loze dinosaura mesoždera zvanih tiranosauri, ali nisu bili isti rod, rekli su istraživači. Rod je skupina blisko povezanih vrsta koje dijele slične karakteristike. Na primjer, lavovi, tigrovi, leopardi i jaguari pripadaju istom rodu, Panthera, ali svaki predstavlja drugu vrstu.

Patuljasti tiranin

Ime roda Tyrannosaurus znači "gušter tiranin", a ime vrste "rex" znači "kralj". Ime roda Nanotyrannus znači "patuljasti tiranin".

T. rex je bio golemi grabežljivac s nevjerojatnom snagom ugriza. Nanotyrannus je bio vitak, okretan grabežljivac koji je mogao trčati u krugovima oko kralja tiranina, rekla je paleontologinja Lindsay Zanno, glavna autorica studije.

Prema njezinim riječima nova analiza okončava raspravu o Nanotyrannusu.

Nije biološki moguće zaključiti da je bio mladi T. rex, rekla je Zanno.

Razlika u njihovoj veličini bila je ogromna. Nanotyrannus je imao oko 10 posto tjelesne mase T. rexa, oko 700 kg naspram 7000 kg. I imao je otprilike upola manje dimenzije - otprilike 5,5 metara naspram otprilike 12,2 metra duljine i 2 metra naspram 4 metra visine.

Nanotyrannus i T. rex su izrazito različiti, rekao je paleontolog i anatom James Napoli sa Sveučilišta Stony Brook u New Yorku, koautor studije.

Nanotyrannus je bio grabežljivac stvoren za brzinu i okretnost, s dugim nogama, dugom njuškom sa zubima nalik oštricama i snažnim rukama za manipuliranje plijenom. Tyrannosaurus je bio kolosalni grabežljivac stvoren za snagu, sa zdepastim nogama, ogromnom glavom, debelim zubima u obliku banane i znatno smanjenim rukama.

Pretpostavljam da su se ove dvije vrste povremeno sukobljavale, kao što to grabežljivci obično čine, ali duge noge Nanotyrannusa i njegova mala veličina sugeriraju da je uglavnom lovio manji, brži plijen od Tyrannosaura, rekao je Napoli.