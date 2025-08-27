Automobilski proizvođači u EU-u traže promjenu: "Ostvarivanje ovih ciljeva u današnjem svijetu više nije izvedivo"

Ciljevi Europske unije za smanjenje emisija CO2 iz vozila, uključujući 100%-tno smanjenje za automobile do 2035., više nisu ostvarivi, poručili su u srijedu čelnici europskih udruženja proizvođača automobila i dobavljača automobilske industrije.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen primit će 12. rujna čelnike automobilskog sektora kako bi razgovarali o budućnosti u kojoj se suočavaju s dvostrukim prijetnjama kineske konkurencije u električnim vozilima i američkih carina.

U pismu von der Leyen, izvršni direktor Mercedes-Benza Ola Kaellenius i Matthias Zink, izvršni direktor za pogonske sklopove i šasije u Schaeffler AG-u, rekli su da su europski proizvođači predani postizanju cilja EU-a o neto nultoj emisiji do 2050. godine.

Međutim, rekli su da se proizvođači EU-a sada suočavaju s gotovo potpunom ovisnošću o Aziji za baterije, kao i s neujednačenom infrastrukturom za punjenje, višim troškovima proizvodnje i američkim carinama.

Unija se mora odmaknuti od ciljeva za nova vozila, ustvrdili su, poput smanjenja emisija CO2 za 55% u odnosu na razinu iz 2021. za automobile i 50% za kombije do 2030. te 100% za oboje do 2035. godine.

Električni automobili imaju tržišni udio od oko 15% novih automobila u EU, a s kombijima na razini od 9%.

Ostvarivanje strogih ciljeva CO2 za automobile i kombije za 2030. i 2035. godinu u današnjem svijetu jednostavno više nije izvedivo, napisali su.

Zakonske obveze i kazne ne bi potaknuli tranziciju, napisali su.

Električna vozila će predvoditi, ali mora postojati i prostor za (plug-in) hibride, produživače dometa, visoko učinkovita vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem, vodik i dekarbonizirana goriva, navodi se u pismu.

Propisi o CO2 za teške kamione i autobuse također se moraju preispitati, rekli su dva čelnika udruženja.

U ožujku se Komisija složila dati proizvođačima automobila dodatno vrijeme za ispunjavanje ciljeva smanjenja emisija CO2 koji su prvotno postavljeni za 2025.