Business

Porsche SE okreće se obrambenom sektoru

Njemački automobilski sektor suočava se s izazovima zbog američkih carina, padom prodaje u Kini i sporim europskim gospodarskim rastom.

Hina | 14.08.2025. / 15:58 komentari
Hans Dieter Pötsch (Foto: Afp)

Volkswagenova holding tvrtka Porsche SE vidi potencijal u obrambenoj industriji i planira povećati svoju prisutnost u tom sektoru te nastaviti diverzifikaciju uz zadržavanje "temeljnog fokusa na mobilnost i industrijsku tehnologiju", izjavio je izvršni direktor Hans Dieter Pötsch.

tri vijesti o kojima se priča Pacijent s karcinomom, ilustracija Važno za sprečavanje razvoja raka Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo Jim Farley Stižu uskoro Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila Tibetanske antilope Sve to na 5G Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu

Kao prvi korak, holding planira uspostaviti platformu za ulaganja u nove tvrtke za obrambenu tehnologiju, potencijalno u suradnji s drugim investitorima i partnerima.

Porsche SE već je aktivan u razvijanju tehnologija dvostruke namjene, s civilnom i vojnom primjenom. Razmatraju se i mogući udjeli u kapitalu, s naglaskom na područja s visokom primjenom tehnologije, kao što su satelitski nadzor, sustavi izviđanja i senzora, kibernetička sigurnost te logistika i sustavi opskrbe.

Istodobno, holding je u srijedu objavio da je smanjio svoju godišnju prognozu dobiti zbog izazovnih uvjeta u svojim glavnim tvrtkama, Volkswagenu i Porsche AG-u. Sada se očekuje dobit od 1,6 do 3,6 milijardi eura, što je manje od prethodnih smjernica od 2,4 do 4,4 milijarde eura.

U prvih šest mjeseci Porsche SE ostvario je prilagođenu dobit od 1,1 milijardu eura, što je milijardu eura manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uključujući promjene vrijednosti svojih udjela, neto dobit pala je s 2,1 na samo 0,3 milijarde eura.

Njemački automobilski sektor suočava se s izazovima zbog američkih carina, padom prodaje u Kini i sporim europskim gospodarskim rastom. U drugom tromjesečju, dobit u Volkswagenu i Porscheu naglo je pala, što je također utjecalo na holding, piše dpa.

 

 

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Prvi hrvatski satelit osvojio prestižnu nagradu: "Njegove signale slušaju širom svijeta"
CroCube kruži svemirom
Hrvatski satelit CroCube osvojio međunarodnu nagradu u SAD-u
Porsche SE okreće se obrambenom sektoru
Pokreću platformu za ulaganje
Porsche SE okreće se obrambenom sektoru
Online prijevare u porastu: Oštećeni kupci često ne znaju kome se obratiti
Javljaju se na krive adrese
Online prijevare u porastu: Oštećeni kupci često ne znaju kome se obratiti
Još jedna tužba protiv popularna platforme za djecu: Roblox je postao “lovište za seksualne predatore”
Je li odgovornost i na roditeljima?
Još jedna tužba protiv popularna platforme za djecu: Roblox je postao “lovište za seksualne predatore”
Tko će dominirati umjetnom inteligencijom? Musk iznenadio odgovorom
Tehnologija budućnosti
Tko će dominirati umjetnom inteligencijom? Musk iznenadio odgovorom
Hanfa upozorava: Ovo su jasni znakovi da vas netko želi prevariti
Financijske prijevare
Hanfa upozorava: Ovo su jasni znakovi da vas netko želi prevariti
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
Potez protiv varanja
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Spektakularne snimke
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Požar hotela u Srbiji
ŠIRI SE DIM
VIDEO Veliki požar guta hotel u susjedstvu: Naređena hitna evakuacija
Nizozemska: Jedna osoba poginula pri padu balona na vrući zrak
policija sve istražuje
Tragedija na nebu, balon je naglo pao i snažno udario u tlo: Ima poginulih
Prvi slučajevi čikungunja virusa u UK
čikungunja virus
Naglo raste broj zaraženih u Europi, liječnici pozivaju na oprez: "Ovo je zabrinjavajuće"
show
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
živi daleko od hrvatske
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Ljupka Gojić Mikić dobila nećaka
velika fešta
Ljupka Gojić Mikić iznenadila objavom, stigla je prinova: ''Peto pa muško!''
Adriana Ćaleta-Car pozirala u haljini s prorezom do pupka
savršena
Supruga vatrenog u haljini s prorezom do pupka zaradila tisuće lajkova: ''Žena sa stilom''
zdravlje
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Mnogi ga zamijene hemoroidima
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
zabava
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Zaskočio ih morski pas, pogledajte susret od kojeg se ledi krv u žilama
Samo za hrabre
Zaskočio ih morski pas, pogledajte susret od kojeg se ledi krv u žilama
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
tech
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
sport
Prijenos uživo utakmice Dinamo City - Hajduk
pratite na gol.hr-u
UŽIVO GOOOL! Hajduk zabio u produžecima s igračem manje
Delije se osramotile dvaput u jednom danu usred Beograda: Ismijava ih navijački svijet
NIKAD VIĐENO
Delije se osramotile dvaput u jednom danu usred Beograda: Ismijava ih navijački svijet
Kolona autobusa izazvala zbrku u Crnoj Gori: Mislili da stižu vatrogasci, a zapravo - Torcida
Ogromna kolona
Zbrka u Crnoj Gori: Mislili da stižu vatrogasci, a zapravo je Torcida
tv
Daleki grad: Od kuda se ona pojavila na ovakvom događaju?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Od kuda se ona pojavila na ovakvom događaju?
Leyla: Je li spreman za novi imidž?
LEYLA
Leyla: Je li spreman za novi imidž?
Zlatni kavez: Slute da nešto nije kako ona predstavlja - što će otkriti?
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Slute da nešto nije kako ona predstavlja - što će otkriti?
putovanja
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Kviz općeg znanja: Za one koje baš ništa ne može iznenaditi
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koje baš ništa ne može iznenaditi
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Na osami
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
novac
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Zbogom političari
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Žele biti prvi na svijetu
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Recept za češki kolač
Odličan recept
Nije hrvatski, nije švedski, nego je...? Ovom starom kolaču uvijek se rado vraćamo
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Ulična moda Zagreb u pripijenoj haljini s američkim izrezom i ravnim natikačama
PERFEKTAN MODEL!
Jednoj od najženstvenijih haljina sa zagrebačke špice i ravne natikače dovoljne su za wow dojam
sve
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Recept za češki kolač
Odličan recept
Nije hrvatski, nije švedski, nego je...? Ovom starom kolaču uvijek se rado vraćamo
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
 

Nastavi čitati