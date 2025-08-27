Tehnologija

Honor najavio: Stiže najtanji preklopni telefon na tržištu

U dizajnu ovog telefona sudjelovala je i umjetna inteligencija.

Martina Čizmić | 27.08.2025. / 09:00
Honor Magic V5 (Foto: Honor)

Kraj ljeta znači i početak zahuktavanja na tržištu pametnih telefona. Prije nego što je  je Google predstavio svoj novi Pixel 10, a Apple najavio svoje rujansko predstavljanje, Honor je svijetu pokazao svoj novi Magic V5 preklopni telefon.

Radi se o preklopnom telefonu koji se može pohvaliti titulom najtanjeg preklopnog pametnog telefona na svijetu, a ovih bi dana trebao biti dostupan i u Hrvatskoj.

Honor Magic V5 debeo je tek 8,8 milimetara i teži 217 grama, što je debljina i težina dobrog dijela klasičnih pametnih telefona. Kada je rasklopljen, telefon je tanak 4,1 mm, što je tek nešto malo više od debljine USB-C priključka koji koristi za punjenje i prijenos podataka. 

Iako je tanak, iz Honor ističu kako je izuzetno izdržljiv. Postizanje debljine od tek 4,1 odnosno 8,8 milimetara pokazalo se izazovno zbog integracije dvostrukih zaslona, središnje šarke, ojačanih okvira, velikog baterijskog sustava, pa čak i sustava hlađenja. No, u Honoru su se poslužili preciznim inženjeringom, naprednim materijalima i proizvodnim procesima vođenim umjetnom inteligencijom, što je rezultiralo uređajem koji je dovoljno malen da se može koristiti jednom rukom, a istovremeno nudi prednosti velikog impresivnog unutarnjeg zaslona i vanjskog zaslona standardne veličine.

Kako ističu, jedno od najznačajnijih postignuća Magic V5 je njegov napredni silicij-ugljični sustav baterija. Tradicionalne litij-ionske baterije suočavaju se sa značajnim ograničenjima u gustoći energije, upravljanju toplinom i utjecaju na okoliš. Magic V5 ima bateriju od 5820 mAh s 15 posto udjela silicija, koristeći vlastitu slojevitu arhitekturu koja odvaja silicij i grafit u zasebne "sendvič" slojeve. Ovaj dizajn poboljšava izdržljivost, povećava udio silicija i poboljšava transport elektrolita i litijsku međupovršinu.

Silicij-ugljične baterije predstavljaju veliki iskorak, nudeći mnogo veći teoretski kapacitet od konvencionalnih litij-ionskih baterija na bazi grafita (do 3579 mAh/g u odnosu na 370 mAh/g). Međutim, čiste silicijske anode šire se do 300 posto tijekom punjenja, uzrokujući mehaničko naprezanje i smanjenje vijeka trajanja baterije. HONOR to rješava kombiniranjem silicija s ugljikom, gdje silicijeve čestice djeluju poput spužvastih kuglica, a ugljik pruža okvir sličan čeliku za ublažavanje širenja i održavanje strukturne stabilnosti. CVD kemijsko taloženje iz pare stvara gotovo savršene sferne silicijeve čestice, potičući ujednačenost i stabilnost međupovršine, a dvostruki sloj premaza (DLC) dodatno povećava trajnost.

Honor Magic V5 integrira Honor E2 čip – 4 u 1 čipset za upravljanje napajanjem – koji radi s algoritmima pokretanim AI-jem kako bi inteligentno prilagodio izlaznu struju na temelju uvjeta okoline i opterećenja u stvarnom vremenu. Ovaj sustav optimizira obrasce punjenja, smanjuje potrošnju energije i značajno poboljšava sigurnost i pouzdanost baterije, čak i pri ekstremnim temperaturama.

Sam uređaj pokreće mobilna platforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite, čipset dizajniran za produktivnost, igranje i multitasking. Platforma koristi optimizaciju potaknutu umjetnom inteligencijom kako bi osigurala fluidan rad, bez obzira prebacuju li se korisnici između aplikacija, otvaraju li više prozora ili uživaju u visokoučinkovitim mobilnim igrama. Poboljšanja softvera dodatno optimiziraju jedinstvene mogućnosti dvostrukog zaslona i više prozora sklopivog oblika.

Iz Honora ističu kako će Magic V5 imati podršku sljedećih 7 godina, a detalji o tome kad će biti dostupan u Hrvatskoj bit će dostupni kroz koji dan. 

