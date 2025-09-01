U samo nekoliko godina BYD je prešao nevjerojatan put od relativno nepoznate kompanije do najvećeg konkurenta Tesli i globalnog lidera na tržištu električnih automobila. Potražnja za njihovim automobilima iznimno je velika, pogotovo na domaćem tržištu, a kupce osvajaju cjenovno povoljnim automobilima s naprednom tehnologijom, iako u ponudi imaju i luksuzne jurilice.

Ipak, usprkos toj velikoj potražnji i svim superlativima kojima se u posljednje vrijeme obasipa ova tvrtka, čini se kako situacija za BYD ipak nije tako ružičasta. To pokazuju podaci podaci za treći ovogodišnji kvartal koji pokazuju značajan pad profita (oko 30 posto) u odnosu na isto razdoblje godinu dana ranije. Na te je podatke reagirala i burza pa je cijena dionice tvrtke potonula skoro 8 posto.

Pokazatelj onoga što dolazi

Prema novinarima Bloomberga, ova bi situacija mogla samo biti pokazatelj onog što dolazi na kineskom tržištu električnih automobila. Naime, razlog za to takav pad profita nalazi se u agresivnom cjenovnom ratu i brojnim popustima za e-vozila na kineskom tržištu koji, očito, utječe na dobit proizvođača električnih automobila. Situacija je takva da su prije nekoliko mjeseci čak i kineske vlasti najavile kazne za sve proizvođače automobila koji potiču smanjenje cijena na ovom tržištu. U posljednje dvije godine maloprodajne cijene automobila pale su za oko 20 posto (na oko 23 tisuće dolara)

Da bi do ovakvih problema moglo doći upozorili su iz BYD-a u svom polugodišnjem izvještaju. U njemu su naglasili cjenovnu konkurenciju i “pretjerani marketing” koji imaju negativan utjecaj na ovu industriju.

Sami prihodi u trećem tromjesečnom razdoblju porasli su za 14 posto u odnosu na isti kvartal 2024. godine, a jedan od razloga rasta jest i međunarodna ekspanzija kompanije čiji su automobili sve popularniji i na europskom tržištu. BYD je u srpnju na europskom tržištu tako prodao više od 13.500 vozila, što predstavlja povećanje od 225 posto u odnosu na isti mjesec iste godine, čime je prestigao i Teslu koja je zabilježila pad prodaje od čak 40 posto u istom razdoblju.

Izvor: CNBC