Nedavno smo pisali o opasnom trendu među tinejdžerima koji, zbog TikToka i želje za viralnom slavom, izluđuju roditelje, ali i policiju. Oni roditeljima šalju fotografije beskućnika koje su primili u kuću kako bi ih nahranili, pomogli im i slično, a koje su napravljene putem umjetne inteligencije. Nakon što prime takve fotografije, roditelji odmah zovu djecu, a oni snimaju njihove reakcije i objavljuju ih na TikToku.

No osim što su odmah nazvali djecu nakon što su im poslali tu fotografiju, neki su roditelji odmah kontaktirali i policiju jer su bili u strahu za svoje najdraže. Naravno, policiji takve šale nisu toliko zabavne pa su iz jedne američke policijske postaje čak javno pozvali djecu (i njihove roditelje) da ne rade takve prankove - osim što tako troše ograničene policijske resurse, uvijek postoji mogućnost da takva šala pođe po zlu.

Muž jurio doma i napravio brojne prometne prekršaje

No dok možda djeca nisu svjesna opasnosti takvih šala, što tek reći za potez jedne 27-godišnjakinje koja je, inspirirana trendom s TikToka, pokušala prevariti svog muža, zbog čega je čak završila i u zatvoru.

Prije otprilike dva tjedna uznemireni muškarac iz okruga Montgomery u američkoj saveznoj državi Maryland kontaktirao je policiju zbog provale u kuću u kojoj je u tom trenutku bila njegova supruga. On ih je nazvao nakon što je od supruge primio fotografiju na kojoj se u njihovoj kući nalazi nepoznati muškarac koji je u stan, kako mu je rekla, ušao na silu. Na fotografiji koju mu je poslala on je ležao na kauču, pokriven dekom. Nakon što je nazvao policiju, sjeo je u svoj automobil i, kršeći brojna prometna pravila, požurio kako bi što prije stigao kući i spasio suprugu od provalnika.

I policija je dojavu ozbiljno shvatila te na adresu poslala čak osam vozila, a kada su, zajedno s njenim suprugom stigli do stana, naišli su na ženu koja je bila sama u stanu i mirno sjedila na kauču. Ispred nje nalazio se stalak s telefonom s kamerom usmjerenom u smjeru vrata. Ona je, kako prenose mediji, “nonšalantno” saopćila suprugu kako nije mislila da će on tu situaciju shvatiti ozbiljno. U njihovu kuću nitko nije provalio, već je osobu na fotografiju dodala - umjetna inteligencija.

Svoju glupost platila je zatvorom te je optužena za davanje lažne izjave u vezi s hitnim slučajem ili zločinom te za davanje lažne izjave državnom dužnosniku.

Ovim povodom su iz američke policije još jednom podsjetili kako je kontaktiranje hitne službe zbog prijave lažnog zločina - ilegalno.

